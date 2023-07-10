Происшествия 10 июля 2023, 19:12 Спасатели эвакуировали женщину с ребенком из горящей квартиры в Петербурге

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Возгорание произошло в коммунальной квартире в Центральном районе Санкт-Петербурга. Из огня пожарным удалось спасти женщину с ребенком, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службе МЧС.

По предварительным данным, пламя охватило квартиру на шестом этаже дома по Греческому проспекту. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

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Отмечается, что всего из горящего здания спасатели эвакуировали шесть человек, жильцам пришлось выбираться из дома с помощью приставной лестницы.