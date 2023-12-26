Происшествия 26 декабря 2023, 13:08 Спасатели эвакуировали трех человек из горящего дома в Екатеринбурге

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Возгорание произошло в девятиэтажном доме по улице Академика Бардина в Екатеринбурге. Спасателям удалось эвакуировать трех жильцов, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области.

По предварительным данным, пламя охватило мусор на третьем этаже дома. Огонь распространился на расположенную рядом с лифтом кладовку, подъезд быстро затянуло дымом.

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Отмечается, что трое жильцов вышли на улицу самостоятельно, еще троих спасатели вывели из горящего здания в дыхательных аппаратах.