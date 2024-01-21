Происшествия 21 января 2024, 14:32 Спасатели эвакуировали с горящего склада в Гусь-Хрустальном 35 человек МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на складе в Гусь-Хрустальном

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Открытое пламя в загоревшемся административно-складском помещении Гусь-Хрустального потушили. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.

В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 09:55. На место выехали 47 человек и 13 единиц техники.

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Прибыв на место, пожарные увидели, что пламя распространилось на площади в 1,5 тысячи квадратных метров.

В ходе работы спасатели эвакуировали из горящего здания 35 человек. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

Локализовали огонь в 11:20, а к 13:00 открытое горение полностью ликвидировали.

Крупный пожар возник в порту Усть-Луга Ленинградской области. Очаг располагался на угольном терминале компании «Новатэк». Прибывшие на место пожарные пламя локализовали. Продолжила гореть только цистерна объемом 100 кубометров.

В пресс-службе компании заявили, что источником возникновения огня стало внешнее воздействие.