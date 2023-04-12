Происшествия 12 апреля 2023, 22:52 Спасатели эвакуировали пострадавшего с плавучего крана на Оке в Нижнем Новгороде

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Жителю Нижнего Новгорода стало плохо во время пребывания на плавучем кране на Оке в Ленинском районе. Ему на помощь пришли медики и спасатели. Об этом сообщила Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

В ночь на 12 апреля мужчина почувствовал себя плохо на плавучем кране, неподалеку от дома № 1Б на улице Партизанской.

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На место происшествия прибыли врачи, однако не смогли самостоятельно добраться к пациенту и обратились к спасателям. Сотрудники АСО доставили мужчину на берег.