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    31 января 2022, 18:19

    Спасатели эвакуировали почти 150 человек из-за пожара в одном из общежитий Благовещенска

    Оксана Лавнюженко

    Из-за пожара в общежитии колледжа транспорта и дорожного хозяйства в Благовещенске пришлось эвакуировать 148 человек. Один студент получил ожоги.

    Как сообщило издание newizv.ru, пожарные обнаружили дым на четвертом и пятом этажах здания. В комнате на четвертом этаже горели мебель и личные вещи.

    Студент 2005 года рождения, который был в этой комнате, получил ожоги, однако сумел вовремя покинуть помещение. Его доставили в больницу с ожогами на ногах.

    Помимо 25 пожарных огонь тушили сотрудники поисково-спасательного отряда с использованием семи спецмашин.

    Сейчас эксперты выясняют точные причины возгорания.