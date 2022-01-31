31 января 2022, 18:19
Спасатели эвакуировали почти 150 человек из-за пожара в одном из общежитий Благовещенска
Из-за пожара в общежитии колледжа транспорта и дорожного хозяйства в Благовещенске пришлось эвакуировать 148 человек. Один студент получил ожоги.
Как сообщило издание newizv.ru, пожарные обнаружили дым на четвертом и пятом этажах здания. В комнате на четвертом этаже горели мебель и личные вещи.
Студент 2005 года рождения, который был в этой комнате, получил ожоги, однако сумел вовремя покинуть помещение. Его доставили в больницу с ожогами на ногах.
Помимо 25 пожарных огонь тушили сотрудники поисково-спасательного отряда с использованием семи спецмашин.
Сейчас эксперты выясняют точные причины возгорания.