Происшествия 19 января 2024, 12:17 Спасатели эвакуировали пять человек из горящего дома на Васильевском острове в Петербурге

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Пожар в квартире на 7-й линии Васильевского острова в Петербурге произошел около 14:28 в четверг, 18 января. Об этом написал сайт «МК в Питере» со ссылкой на в пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу.

Прибывшие на место ЧП спасатели вывели из горящей квартиры одного человека. Еще четыре жильца дома вывели из соседних этажей.

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В ликвидации огня участвовали три машины МЧС и 15 спасателей. Информации о пострадавших не поступало.