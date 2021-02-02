Спасатели эвакуировали медиков при пожаре в онкоцентре Ростова-на-Дону

По словам спасателей, они получили сообщение о возгорании около 09:00. В течение нескольких минут специалисты прибыли на место. К этому моменту огонь успел распространиться на площади в 20 квадратных метров.

Из учреждения эвакуировали 14 человек, которые являются медицинскими работниками. Очаг огня находился в рентген-кабинете на первом этаже. Пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.