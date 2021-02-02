02 февраля 2021, 17:48
Спасатели эвакуировали медиков при пожаре в онкоцентре Ростова-на-Дону
Во вторник, 2 февраля, пожар произошел в здании Национального медицинского исследовательского центра онкологии в Ростове-на-Дону, рассказал «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
По словам спасателей, они получили сообщение о возгорании около 09:00. В течение нескольких минут специалисты прибыли на место. К этому моменту огонь успел распространиться на площади в 20 квадратных метров.
Из учреждения эвакуировали 14 человек, которые являются медицинскими работниками. Очаг огня находился в рентген-кабинете на первом этаже. Пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.