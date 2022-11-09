Спасатели эвакуировали людей во время пожара в ТЦ «Экополис» в Петербурге | 360°

09 ноября 2022, 16:30
Спасатели эвакуировали людей во время пожара в ТЦ «Экополис» в Петербурге
Пожар произошел в торговом центре «Экополис» в Санкт-Петербурге. Спасатели вывели оттуда посетителей и персонал, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на местные СМИ.
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По предварительным данным, загорелся салон красоты, который расположен на втором этаже здания. Информации о погибших или пострадавших нет. Правоохранители выясняют все подробности происшествия.
Санкт-Петербург
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