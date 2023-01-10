10 января 2023, 13:36
Спасатели эвакуировали из горящей квартиры в Петербурге четырех человек и кота
В Калининском районе Петербурга накануне произошел пожар в многоквартирном доме. Там загорелась однокомнатная квартира. Об этом написал сайт 78.ru со ссылкой на экстренные службы.
Прибывшие на место ЧП спасатели помогли эвакуироваться из горящего помещения четверым жильцам и коту, сообщали «Невские новости».
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По предварительным данным, пожар случился из-за того, что один из жильцов квартиры решил согреться с помощью обогревателя и поставил его на диван. После того, как в комнате возник пожар, мужчина ушел к соседям просить помощи.
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