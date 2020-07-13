Спасатели эвакуировали группу туристов в горах Крыма

Четырех туристов эвакуировали с труднопроходимого склона в горах Крыма. Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона в официальном аккаунте Instagram.

«В 18.35 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Демерджи группа туристов в количестве четырех человек оказалась на труднопроходимом осыпном склоне и в связи с наступлением сумерек продолжать движение по незнакомому месту не представляется возможным», — говорится в сообщении крымского управления МЧС РФ.

К туристам отправили отделение Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-Спас». Спасатели обнаружили застрявших в горах по геолокации и с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали их к служебному автомобилю. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что стоимость авиабилетов в Крым упала на 15-25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.