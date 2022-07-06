Спасатели эвакуировали двоих мужчин с затонувшей на Ладожском озере лодки

Лодка, на которой находились двое мужчин, села на мель и затонула в Ладожском озере рядом с поселком Свирица. Пострадавших эвакуировали сотрудники поисково-спасательного отряда Новой Ладоги. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на Аварийно-спасательную службу Ленобласти.

Ситуация произошла ночью 6 июля. Мужчины обратились к спасателям и рассказали, что их судно село на мель.

«В результате происшествия лодка затонула. Спасатели обнаружили пострадавших и доставили на берег», — сообщили в ведомстве.