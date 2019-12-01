  • Спасатели эвакуировали дом в Ярославле, где в квартире взорвался газ. Есть один пострадавший

    01 декабря 2019, 01:42

    Александра Каширина

    Спасатели МЧС провели эвакуацию жильцов дома в Ярославле, в котором вечером в субботу 30 ноября произошел взрыв бытового газа. О этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МЧС по региону Михаила Козлова.

    Было указано, что пострадал один человек.

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    По словам Козлова, пострадавшему 18 лет, он госпитализирован с ожогами второй степени.

    На место происшествия скоро прибудут представители местной администрации для того, чтобы решить, куда можно временно разместить жильцов эвакуированного дома.

    Ранее СМИ сообщили, что в пятиэтажном доме на улице Панина в Ярославле взорвался бытовой газ. Взрыв произошел на третьем этаже. Причины взрыва на данный момент не установлены.

    Напоминаем, что при появлении в квартире запаха газа следует немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть все газовые краны, а также немедленно открыть окна. Нельзя зажигать огонь. Сразу после, выйдя на улицу, следует вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04.