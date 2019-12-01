Спасатели эвакуировали дом в Ярославле, где в квартире взорвался газ. Есть один пострадавший

Было указано, что пострадал один человек.

Ярославские спасатели вытащили руку ребенка из аппарата для выдачи бахил Подробнее

По словам Козлова, пострадавшему 18 лет, он госпитализирован с ожогами второй степени.

На место происшествия скоро прибудут представители местной администрации для того, чтобы решить, куда можно временно разместить жильцов эвакуированного дома.

Ранее СМИ сообщили, что в пятиэтажном доме на улице Панина в Ярославле взорвался бытовой газ. Взрыв произошел на третьем этаже. Причины взрыва на данный момент не установлены.

Напоминаем, что при появлении в квартире запаха газа следует немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть все газовые краны, а также немедленно открыть окна. Нельзя зажигать огонь. Сразу после, выйдя на улицу, следует вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04.