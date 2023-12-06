Происшествия 06 декабря 2023, 14:34 Спасатели эвакуировали четырех человек из горящей квартиры в Петербурге

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Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Спасателям удалось эвакуировать из опасной зоны четырех человек, сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

По предварительным данным, пламя охватило кухню в однокомнатной квартире, общая площадь пожара достигла 10 квадратных метров.

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Отмечается, что участие в ликвидации возгорания принимали 15 сотрудников МЧС, при пожаре никто не пострадал.