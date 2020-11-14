facebook_pixel
    14 ноября 2020, 22:35

    Спасатели эвакуировали 80 человек из горящего дома Красноармейске

    Дарья Бунякова

    Пожар вспыхнул в двухэтажном жилом доме в городском округе Красноармейск. Огонь уже охватил 1,3 тысячи квадратных метров. Спасатели вывели на улицу 80 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.
    Спасатели эвакуировали 80 человек из горящего дома Красноармейске

    Изначально пожарные боролись с возгоранием на площади в 600 квадратных метров. Но меньше, чем через час огонь охватил уже 1,3 тысячи квадратных метров площади. Из горящего здания эвакуировали 80 человек, из которых 18 дети.

    Возгорание началось вечером 14 ноября на чердаке и крыше жилого дома в Заречном тупике. Пожарные предупредили об угрозе распространения огня по всему строению. Согласно информации МЧС, в результате пожара никто не пострадал.

    Спасатели эвакуировали 80 человек из горящего дома Красноармейске | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Сейчас на месте работают 22 единицы техники и 79 человек. Все причины и обстоятельства пока выясняются.