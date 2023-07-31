Происшествия 31 июля 2023, 19:03 Спасатели эвакуировали 70 человек из горящей многоэтажки в Краснодаре

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Пожар произошел в Краснодаре на улице Атарбекова 31 июля. Спасатели эвакуировали из здания 70 человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожар начался в квартире на 10 этаже. Пламя охватило площадь в 15 квадратных метров. Спасателям удалось локализовать пожар. К тушению привлекли 20 человек личного состава и восемь единиц спецтехники. Информации о погибших и пострадавших не поступало.