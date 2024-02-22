Происшествия 22 февраля 2024, 16:59 Спасатели эвакуировали 62 человека из горящего дома в Уфе

Читать 360tv в

Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме на севере Уфы. Из горящего здания спасатели эвакуировали 62 человека, сообщил сайт mkset.ru.

По предварительным данным, пламя охватило квартиру на втором этаже на площади два квадратных метра. Огонь начал быстро распространяться, в лестничных проемах образовалось сильное задымление.

Реклама

Отмечается, что на месте пожара спасатели обнаружили одного погибшего. Всего в ликвидации возгорания принимал участие 41 сотрудник МЧС.