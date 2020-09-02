Спасатели эвакуировали 500 школьников из-за пожара в Пермском крае

По словам спасателей, об инциденте сообщили в среду, 2 сентября. Согласно предварительным данным, возгорание произошло в учебном учреждении города Верещагино. Приехавшие на место пожарные в числе десяти человек вывели детей и сотрудников из загоревшегося объекта. Огонь был ликвидирован.

В настоящий момент о пострадавших и погибших не сообщается. Специалисты устанавливают детали и причины произошедшего.