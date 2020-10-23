23 октября 2020, 17:51
Спасатели эвакуировали 50 жильцов из сочинской многоэтажки из-за пожара
Накануне в Сочи в одной из многоэтажек произошел пожар, передает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
По данным издания, загорелась квартира на восьмом этаже на улице Виноградова. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из здания 50 жильцов и потушили пожар. К ликвидации последствий ЧП было привлечено 16 человек и шесть единиц спецтехники. Обстоятельства случившегося устанавливаются.