Спасатели эвакуировали 50 жильцов из сочинской многоэтажки из-за пожара

По данным издания, загорелась квартира на восьмом этаже на улице Виноградова. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из здания 50 жильцов и потушили пожар. К ликвидации последствий ЧП было привлечено 16 человек и шесть единиц спецтехники. Обстоятельства случившегося устанавливаются.