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    23 октября 2020, 17:51

    Спасатели эвакуировали 50 жильцов из сочинской многоэтажки из-за пожара

    Артур Блянихов

    Накануне в Сочи в одной из многоэтажек произошел пожар, передает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

    По данным издания, загорелась квартира на восьмом этаже на улице Виноградова. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из здания 50 жильцов и потушили пожар. К ликвидации последствий ЧП было привлечено 16 человек и шесть единиц спецтехники. Обстоятельства случившегося устанавливаются.