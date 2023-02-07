Происшествия 07 февраля 2023, 14:41 Спасатели эвакуировали 50 человек во время пожара в Боголюбском женском монастыре

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Во вторник, 7 февраля, в поселке Боголюбово Владимирской области загорелось одно из зданий Боголюбского женского монастыря. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Прибывшие на место ЧП спасатели вывели из храма 50 человек. В спасательной операции участвовало 38 пожарных.

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Очаг пожара был обнаружен в подвале храма. Сообщается, что все имущество, находившееся в помещении, сгорело. Сейчас выясняются причины возгорания.

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