Эксклюзив 28 января 2024, 12:23 Спасатели эвакуировали 50 человек из горящего здания Театра сатиры в Москве МЧС: из горящего здания Театра сатиры эвакуировали 50 человек

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Спасатели эвакуировали 50 человек из здания Театра сатиры в Москве, где произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Крыша выполнена из деревянного обрешетника. По данным источника «360», тушение затрудняют конструктивные особенности здания. Оказалось сложным вскрыть кровлю здания. На место попросили выслать еще шесть пожарных отделений.

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В МЧС отметили, что площадь пожара составила 250 «квадратов» и огонь продолжает распространяться. Стало известно также, что ведомство наращивает силы и средства для борьбы с возгоранием: вначале на месте работали 62 огнеборца, применяя 14 спецмашин, то позже спасателей стало 76, а спецмашин — 21.

Прокуратура Москвы взяла на контроль установление причин и обстоятельств происшествия. По ее сведениям, данных о пострадавших не поступало. Тверской межрайонный прокурор Олег Кудрявцев координирует работу правоохранителей и экстренных служб.

О возгорании купола Театра сатиры на Триумфальной площади стало известно около 11:00.