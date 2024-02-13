Происшествия 13 февраля 2024, 17:52 Спасатели эвакуировали 450 человек из горящего ТЦ в Иванове Пожар в торговом центре «Серебряный город» в Иванове потушили

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Пожар стал причиной эвакуации посетителей и сотрудников торгового центра «Серебряный город» в Иванове. Прибывшие на место спасатели вывели на улицу 450 человек. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что пожарные оперативно ликвидировали открытое горение на площади в пять квадратных метров.

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Очагом возникновения огня оказался вентиляционный канал работающего внутри ресторана, что привело к задымлению помещений на первом и втором этажах.

В результате происшествия никто не пострадал. В тушении пожара приняли участие 43 специалиста и 10 единиц техники.

На минувшей неделе крупный пожар охватил торговый комплекс «Ривьера» на юге Москвы. Прибывшие на место пожарные обнаружили очаг под вентилируемым фасадом с тыльной стороны здания. Огонь успел распространиться с первого по третий этаж, но спасатели быстро ликвидировали открытое горение.