Спасатели эвакуировали 42 человек из-за пожара в Суздальском районе | 360°

Происшествия 16 сентября 2022, 19:16 Поделиться Telegram

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Viber Спасатели эвакуировали 42 человек из-за пожара в Суздальском районе

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Магазин в жилом доме загорелся в Суздальском районе. С места происшествия эвакуировали 42 человека, сообщил телеканал "Царьград" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Владимирской области.

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Огонь распространился на 10 квадратных метров. Специалисты оперативно его потушили. Никто не пострадал. Правоохранители выясняют точную причину пожара.

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