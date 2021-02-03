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    03 февраля 2021, 17:04

    Спасатели эвакуировали 40 человек из многоэтажного дома в Пензенской области из-за пожара

    Дарья Морозова

    В многоэтажном доме в Пензенской области роизошел пожар. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на МЧС региону.

    По данным ведомства, возгорание случилось на третьем этаже.

    «Из зоны задымления с помощью автолестницы эвакуировали 10 человек, трое из которых — дети», — рассказали в ведомстве.

    Всего из дома эвакуировали 40 человек. Никто не пострадал. Проводится проверка и выясняются обстоятельства произошедшего инцидента.