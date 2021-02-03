Спасатели эвакуировали 40 человек из многоэтажного дома в Пензенской области из-за пожара

По данным ведомства, возгорание случилось на третьем этаже.

«Из зоны задымления с помощью автолестницы эвакуировали 10 человек, трое из которых — дети», — рассказали в ведомстве.

Всего из дома эвакуировали 40 человек. Никто не пострадал. Проводится проверка и выясняются обстоятельства произошедшего инцидента.