Спасатели эвакуировали 25 человек из горящего дома в Уфе

Уточняется, что семеро из тех, кого вывели из здания — дети. Людей разместили в автобусах. Очаг пожара находится в одной из квартир. Возгоранию присвоен повышенный ранг, пишет «ФедералПресс».

Ликвидацией огня занимаются 42 сотрудника МЧС, привлечено 14 единиц спецтехники. В настоящий момент не установлено, что стало причиной пожара.