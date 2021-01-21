21 января 2021, 13:14
Спасатели эвакуировали 25 человек из горящего дома в Уфе
Спасатели Уфы эвакуировали 25 человек из жилого дома на улице Малой Лесозаводской, в котором произошло возгорание в четверг, 21 января, информирует ИА «Башинформ».
Уточняется, что семеро из тех, кого вывели из здания — дети. Людей разместили в автобусах. Очаг пожара находится в одной из квартир. Возгоранию присвоен повышенный ранг, пишет «ФедералПресс».
Ликвидацией огня занимаются 42 сотрудника МЧС, привлечено 14 единиц спецтехники. В настоящий момент не установлено, что стало причиной пожара.