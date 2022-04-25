Спасатели эвакуировали 200 человек из ТЦ «Шелковый путь» на МКАД
МЧС по Московской области: 200 человек эвакуировали из ТЦ «Шелковый путь» из-за задымления
Сильное задымление произошло в торговом центре «Шелковый путь», сообщили «360» в пресс-службе МЧС по Московской области. Из здания эвакуировали 200 человек.
Сообщение о возгорании в ТЦ поступило на пульт дежурного в 19:43.
«По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление на минус первом этаже в складском помещении. Эвакуировано 200 человек», — сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают пожарные расчеты.
О том, что на 32-м километре Московской кольцевой автодороги загорелся торговый центр, ранее сообщил источник «360» в экстренных службах. В распоряжении «360» оказался снимок с камеры внешнего наблюдения, на котором видно, как над ТЦ поднимаются клубы дыма.
Снимок прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.