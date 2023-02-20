Происшествия 20 февраля 2023, 17:45 Спасатели эвакуировали 20 человек из горящего дома в Липецке

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Возгорание многоквартирного жилого дома произошло в Липецке. Спасателям удалось эвакуировать 20 человек, сообщил сайт «Питерские заметки».

По предварительным данным, огонь охватил одну из квартир десятиэтажного дома. Спасателям удалось эвакуировать из соседних жилых помещений 20 человек, в результате пожара никто не пострадал.

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Как сообщило Nation News, пламя повредило внутреннюю отделку квартиры и имущество жильцов.

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