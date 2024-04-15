Происшествия 15 апреля 2024, 14:52 Спасатели эвакуировали 20 человек из горящего дома в Краснодарском крае

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Пожар в жилом доме произошел накануне утром в Выселковском районе Краснодарского края. Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали из горящего здания 20 человек, написала «Кубань 24».

Как уточнили в Управлении ПБ, ЧС и ГО, выход из третьего этажа здания был заблокирован огнем. Спасатели отключили электричество в доме, а затем приступили в эвакуации жильцов.

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В тушении участвовали четыре сотрудника МЧС и одна единица техники. Информации о пострадавших не поступало.