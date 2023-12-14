14 декабря 2023, 16:06
Спасатели эвакуировали 18 человек из горящего дома в Курганской области
Возгорание произошло в многоквартирном доме в поселке Новый Мир Юргамышского округа Курганской области. Из горящего здания спасателям удалось эвакуировать 13 взрослых и пять детей, сообщило Ura.ru.
По предварительным данным, из-за едкого дыма на лестничной клетке жильцы третьего этажа не могли выйти из квартир. Выводить людей из горящего дома пришлось с использованием специальных масок.
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Отмечается, что общая площадь возгорания достигла 24 квадратных метров. Участие в ликвидации пожара принимали пять сотрудников МЧС.
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