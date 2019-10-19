Спасатели эвакуировали 160 пациентов больницы в Новосибирске

Пожар начался 19 октября, в 20:46 по местному времени (16:46 по Москве). По предварительным данным ведомства, возгорание началось в палате лечебного корпуса на первом этаже, там вспыхнули вещи.

К горящему медучреждению подъехали 69 человек и 20 единиц техники. В 21:33 по местному времени (17:33 по Москве) они ликвидировали огонь.

Спасатели эвакуировали из здания 160 человек, в том числе 14 маломобильных пациентов. На время они расположились в соседнем здании. Одному из пострадавших, которого спасли из горящей палаты, потребовалась срочная помощь врачей. Он получил ожоги на 90% поверхности тела, его поместили в реанимацию, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу.

Причина и площадь пожара уточняются.