Спасатели эвакуировали 15 человек во время пожара в Петербурге

Пожар произошел на улице Шостаковича в Санкт-Петербурге. Из горящего дома эвакуировали 15 человек. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Огонь распространился на девять квадратных метров. Сгорела комната в трехкомнатной квартире.

В тушении участвовали 10 человек личного состава с использованием двух единиц спецтехники. За полчаса возгорание ликвидировали. По предварительным данным, никто не пострадал.