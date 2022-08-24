Спасатели эвакуировали 15 человек с дрейфующих барж в районе Сахалина

Спасатели начали эвакуировать людей с барж в районе Сахалина, на которых, по имеющимся данным, застряли 124 человека. Первые 15 человек подняли на борт вертолета Ми-8 МЧС России, сообщила пресс-служба ведомства по Хабаровскому краю.

«В 15:27 (по местному времени — прим. ред.) 24 августа вертолет Ми-8 МЧС России прибыл в Николаевский район, где дрейфуют баржи с тягачом. С помощью спускового устройства члены экипажа рыболовецких судов поднимаются на борт воздушного судна. Первые 15 человек уже подняли на борт», — отметили в ГУ МЧС по региону.

Рыбаков доставят в поселок Озерпах Николаевского района.

По уточненным данным, в этом районе дрейфуют четыре баржи с тягачами: две — на севере Амурского лимана (ближе к Сахалинскому заливу), другие две — южнее в Амурском лимане, у берегов Сахалина.

В район поисково-спасательных работ следуют два буксира — из города Николаевска-на-Амуре и поселка Де-Кастри.

«В готовности находится еще один вертолет авиацентра по поиску и спасению людей Росавиации в Николаевске-на-Амуре со спасателями на борту», — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Суда сорвало с якорей в районе Сахалина утром 24 августа. Вначале сообщалось, что на баржах находятся более 60 человек.