Спасатели эвакуировали 13 человек из горящего дома в Мордовии | 360°

Происшествия 12 сентября 2022, 12:42 Поделиться Telegram

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Viber Спасатели эвакуировали 13 человек из горящего дома в Мордовии

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В городе Рузаевка Республики Мордовии спасатели потушили пожар в многоэтажном доме. Из горящего здания было выведено 13 человек. Об этом написали «Известия Мордовии».

Сильное задымление было зафиксировано в подъезде дома, сообщило РИА ФАН.

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В настоящий момент специалисты выясняют точную причину пожара. Пострадавших нет.

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