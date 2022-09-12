Спасатели эвакуировали 13 человек из горящего дома в Мордовии | 360°

Все новости

Криминал

12 сентября 2022, 14:26

Подруги из Ставрополья похитили у пенсионерок 500 тысяч рублей

Интересное

12 сентября 2022, 14:23

«АвтоВАЗ» выпустит новый кроссовер на собственной платформе. Цена гарантирует машине успех и популярность

Реклама

Деньги

12 сентября 2022, 14:20

Биржевые цены на газ в Европе пошли вниз

Спецоперация

12 сентября 2022, 14:17

Песков заявил, что Россия не собирается отводить свои войска с территории Запорожской АЭС

Подмосковье

12 сентября 2022, 14:16

Все жилые дома Подмосковья подготовят к отопительному сезону до 15 сентября

Спецоперация

12 сентября 2022, 14:13

Союзные войска взяли под контроль город Красный Лиман

Подмосковье

12 сентября 2022, 14:11

Спортсменка из Истры выиграла первенство России по лыжероллерам

Спецоперация

12 сентября 2022, 14:06

ВСУ обстреляли железнодорожный мост в Херсонской области

Важное

12 сентября 2022, 14:05

Путин назвал действия недружественных стран против России импульсивными и непредсказуемыми

Происшествия

12 сентября 2022, 12:42

Спасатели эвакуировали 13 человек из горящего дома в Мордовии

Читать 360tv в

В городе Рузаевка Республики Мордовии спасатели потушили пожар в многоэтажном доме. Из горящего здания было выведено 13 человек. Об этом написали «Известия Мордовии».

Сильное задымление было зафиксировано в подъезде дома, сообщило РИА ФАН.

Реклама

В настоящий момент специалисты выясняют точную причину пожара. Пострадавших нет.

Реклама

Пожары

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама