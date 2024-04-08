Происшествия 08 апреля 2024, 15:06 Спасатели эвакуировали 125 человек из горящего здания под Дзержинском

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Возгорание произошло в производственном здании под Дзержинском в Нижегородской области днем 8 апреля. Оттуда эвакуировали 125 человек, сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

По предварительным данным, пламя охватило третий этаж дома на Игумновском шоссе. Общая площадь возгорания достигла 400 квадратных метров.

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Отмечается, что на данный момент никакой информации о пострадавших при пожаре не поступало.