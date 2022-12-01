01 декабря 2022, 19:49
Спасатели эвакуировали 12 человек, заблокированных в горящем доме во Владимирской области
Пожар произошел в пятиэтажном доме во Владимирской области. 12 жильцов подъезда оказались заблокированными внутри здания, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.
Спасателям удалось эвакуировать всех, кто находился в доме. Один человек пострадал.
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Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины возгорания.
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