Происшествия 18 марта 2024, 13:24 Спасатели эвакуировали 12 человек из-за пожара в доме на Омской улице в Петербурге

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Утром в понедельник, 18 марта, на улице Омской в Петербурге загорелась двухкомнатная квартира в доме № 26. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.

На место ЧП прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Они ликвидировали огонь в течение 30 минут. Из дома были эвакуированы 12 человек.

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Информации о пострадавших не поступало. Сейчас выясняются причины возгорания.