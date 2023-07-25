25 июля 2023, 14:34
Спасатели экстренно выехали к московскому ТЦ «Времена года»
Источник «360»: автомобили спасателей выехали к ТЦ «Времена года» в Москве
К торговому центру «Времена года» следуют несколько машин московских спасателей и лаборатория МЧС. Сотрудники везут промышленные вентиляторы для проветривания, сообщил источник «360».
По нашим данным, во вторник, 25 июля, несколько бригад спасателей выехали в ТЦ «Времена года» в ЗАО столицы.
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Также туда следует лаборатория МЧС. Предположительно, причина экстренного вызова в концентрации аммиака в воздухе внутри помещений торгового центра, которую выявили специалисты.
Источник «360» уточнил, что всего направили к ТЦ четыре автомобиля со спасателями, которые везут с собой промышленные вентиляторы для проветривания. Другие подробности уточняются.
UPD: прибывшие на место специалисты приступили к проведению тактической вентиляции в ТЦ.
Вчера также вызывали в торговый центр выездную лабораторию и отряд спасателей для повторного исследования.
Трубу с кипятком прорвало 22 июля на первом этаже торгового центра «Времена года», расположенного на Кутузовском проспекте. В результате ЧП пострадали 11 человек, их с ожогами, переломами и гипертоническим кризом увезли в больницу. Еще четырех пострадавших спасти не удалось.
Глава СКР Александр Бастрыкин контролирует расследование уголовного дела, к обследованию территории также привлекли сотрудников Ростехнадзора.
По данным «360», анализы показали в воздухе у ТЦ «Времена года» превышение предельных допустимых значений аммиака.
Главному инженеру 24 июля предъявили обвинение за нарушение требований промышленной безопасности, которое повлекло смерть четырех человек.
Москва 2023
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