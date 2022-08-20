Спасатели достали тонущую девушки из реки в Петербурге

Петербуржские спасатели достали из реки Мойки тонущую девушку. По словам очевидцев, жительница города была в нетрезвом состоянии.

Девушка оказалась в реке вечером в пятницу, 19 августа. Как написал сайт 78.ru, на берегу были ее подвыпившие подруги. Спасательный катер подплыл к девушке, когда у той уже практически не осталось сил. Ей бросили спасательный круг и вытащили на берег.

Как петербурженка оказалась в воде пока остается неизвестным. Все обстоятельства случившегося выясняются. Как предположили журналисты, причиной могла стать жара, которая держится в городе уже не первый день.

Ранее специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Петербурге установлен новый температурный рекорд. Днем в четверг, 18 августа, столбики термометров показали +30,6 градуса.

Эта цифра оказалась выше чем максимальное значение 1941 года. Тогда воздух в городе прогрелся до +29,9 градуса. В Москве тоже наблюдается жаркая погода. Жителей столицы предупредили о чрезвычайной пожароопасности 20–22 августа.