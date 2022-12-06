06 декабря 2022, 14:03
Спасатели достали тела еще двух человек из-под завалов дома в Нижневартовске
Мэр Кощенко: из-под завалов дома в Нижневартовске извлекли тела еще двух жителей
Спасатели извлекли тела еще двух человек из-под завалов обрушившегося после взрыва газа жилого дома в Нижневартовске. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Дмитрий Кощенко.
«Из-под завалов дома № 6А на улице Мира извлекли еще двоих человек», — написал он.
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Мэр уточнил, что на этот час официально признали погибшими восемь человек. Ранее он заявил, что погибли шесть человек, двое считаются пропавшими без вести.
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По данным пресс-службы Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу, 6 декабря число погибших в результате взрыва газа в доме в Нижневартовске выросло до 10.
Появилось видео работы спасателей на месте взрыва баллона с газом в доме Нижневартовска. Взрыв прогремел в жилом доме вечером в воскресенье, 4 декабря. Его причиной стала разгерметизация газового баллона.
Взрыв в доме в Нижневартовске
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