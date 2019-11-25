Спасатели достали одного из трех горняков с задымленной шахты в Коми

Один из трех горняков, пропавших после задымления в шахте «Яреганефть» в Коми, найден живым. Судьба двух других шахтеров неизвестна.

«Одного из пострадавших достали на поверхность живым. О еще двоих информации нет», — сказал собеседник агентства», — рассказал представитель МЧС России РИА «Новости».

В воскресенье в 20:35 по московскому времени поступило сообщение о задымлении в уклонном блоке № 1 нефтешахты № 1 НШУ «Яреганефть» МОГО «Ухта». Оно произошло на глубине 200 метров, сообщил RT.

По имеющейся информации, в тот момент в шахте находились 45 человек. Из них 33 удалось вывести на поверхность, еще девять оставались в шахте, их жизни ничего не угрожало. Однако связь с тремя рабочими была потеряна.

Как написал РБК, Следственный комитет по республике Коми проводит доследственную проверку по факту задымления.