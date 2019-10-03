Спасатели достали лошадь из канализационного люка в Ленобласти. Видео

Очевидцы засняли на видео процесс спасения лошади, в котором, кроме сотрудников МЧС, принимали участие владельцы животного, а также местные жители. На кадрах видно, что провалившегося скакуна достали с помощью специального троса, который был прикреплен к машине спасателей.