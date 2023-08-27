Эксклюзив 27 августа 2023, 14:22 Спасатели достали из пруда труп мужчины в Новой Москве Источник «360»: в Новой Москве из пруда достали труп мужчины Фото: freepik.com

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В ТиНАО в пруду утонул мужчина. Его тело из водоема достали спасатели, сообщил источник «360».

По его данным, 27 августа в поселении Щербинка в Новой Москве очевидцы заметили в пруду утопленника. Свидетели сообщили, что труп всплыл спиной вверх. На место сразу же вызвали представителей экстренных служб. Тело мужчины достали из водоема. Все причины и обстоятельства случившегося установят правоохранители.

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Ранее школьница утонула в пруду на северо-западе Москвы. В парке Митино 11-летняя девочка ушла под воду. Трое мужчин бросились в водоем на помощь, но найти ее не смогли. Позже спасатели обнаружили тело ребенка и достали из воды.