Происшествия 18 сентября 2023, 23:59 Спасатели достали из-под земли восьмилетнего мальчика в Нижнем Новгороде

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Восьмилетнего мальчика достали из-под земли в Нижнем Новгороде. Ребенок провалился в глубокую яму и не мог выбраться самостоятельно, сообщили в МЧС России.

Все произошло на территории школы, где устанавливался забор. Мальчик угодил в одну из лунок, вырытую для столба. Сотрудники МЧС достали ребенка, надев на него каску для безопасности. Помощь медиков мальчику не потребовалась, отметили в ведомстве.

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На видео, опубликованном в Telegram-канале МЧС, запечатлен момент спасения ребенка. Мальчик не запаниковал, а терпеливо ждал, пока его «откопают». Он также помогал спасателям и объяснял, с какой стороны следует рыть землю.

Ранее в Красноярском крае восьмилетняя девочка упала в яму для установки столба. Ребенка нашли мертвым, рассказали в региональном СУ СК России.