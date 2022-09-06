Спасатели достали из моря тела двух российских туристов в Абхазии | 360°

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06 сентября 2022, 16:21

Спасатели достали из моря тела двух российских туристов в Абхазии

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В акватории Гагры абхазские спасатели достали из моря тела двух российских туристов. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на МЧС Абхазии.

По информации ведомства, там утонули житель Тюменской области 1992 года рождения и житель Москвы 1985 года рождения.

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В настоящий момент полиция устанавливает обстоятельства и причины смерти мужчин.

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Абхазия

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