Спасатели достали двух человек из чана с шоколадом на фабрике Mars в США

На фабрике Mars в Пенсильвании из чана с расправленным шоколадом 9 июня спасли двух человек. Их срочно госпитализировали, сообщил телеканал CNN.

Руководитель отдела связей службы экстренной помощи округа Ланкастер Брэд Вулф сообщил, что на производстве не смогли объяснить, как люди попали в резервуар. Для того чтобы их достать, пришлось делать отверстие сбоку. Одного пациента доставили в больницу наземным транспортом, другого — вертолетом. Пока о степени тяжести их травм и текущем самочувствии ничего не известно.

«Мы активно управляем ситуацией, и наша основная цель — поддержка аварийных бригад на месте», — сказал журналистам представитель Mars.

В тот же день на другой американской фабрике, в городе Смитсберг в штате Мэриленд, произошла стрельба. Три человека погибли, одного доставили в больницу в тяжелом состоянии.