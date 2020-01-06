    06 января 2020, 08:02

    Спасатели достали десятки провалившихся под лед машин в Приморье

    Андрей Иванов

    Большую часть провалившихся под лед машин во Владивостоке достали из воды. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУ МЧС по Приморскому краю.
    Спасатели достали десятки провалившихся под лед машин в Приморье

    «Когда спасатели уезжали, [в воде] оставались еще четыре машины. Их владельцы отказались от помощи спасателей и вызвали эвакуаторы», — приводит агентство слова собеседника.

    Накануне под лед в бухте Воевода в акватории острова Русский во Владивостоке провалились около 30 машин рыбаков. Некоторые водители смогли выехать сами, так как их машины оказались на мели. Другим помогали спасатели, которые вытягивали авто из-под воды тросами. В результате инцидента никто не пострадал. По данным МЧС, ЧП произошло из-за нарушения правил выезда на лед рыбаков, которые поставили автомобили рядом друг с другом.

    Как рассказал агентству один из любителей подледного лова, сейчас на льду бухты нет ни одной машины. Выезд туда закрыли арендаторы береговой линии. Рыбаки паркуются на дороге и на лед выходят пешком.