Спасатели достали десятки провалившихся под лед машин в Приморье

«Когда спасатели уезжали, [в воде] оставались еще четыре машины. Их владельцы отказались от помощи спасателей и вызвали эвакуаторы», — приводит агентство слова собеседника.

Накануне под лед в бухте Воевода в акватории острова Русский во Владивостоке провалились около 30 машин рыбаков. Некоторые водители смогли выехать сами, так как их машины оказались на мели. Другим помогали спасатели, которые вытягивали авто из-под воды тросами. В результате инцидента никто не пострадал. По данным МЧС, ЧП произошло из-за нарушения правил выезда на лед рыбаков, которые поставили автомобили рядом друг с другом.

Как рассказал агентству один из любителей подледного лова, сейчас на льду бухты нет ни одной машины. Выезд туда закрыли арендаторы береговой линии. Рыбаки паркуются на дороге и на лед выходят пешком.