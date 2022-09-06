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Спасатели добрались до выживших на Камчатке туристов

Спасатели добрались до выживших на Ключевском вулкане туристов

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Спасатели на камчатке дошли до высоты 3300 метров на Ключевском вулкане, где их ждали туристы из группы, в которой погибли девять человек. Об этом РИА «Новости» сообщили в (ЦОД) в Камчатском крае.

Известно, что 12 человек, в том числе двое гидов совершали восхождение на вершину вулкана с 30 августа. По предварительной информации, пятеро погибли при падении с высоты. Шестой человек скончался к утру 5 сентября. Позднее не стало еще трех туристов.

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Спасатели нашли двух человек — они в порядке, а у гида выявлено обморожение рук и ног. На высоте 4200 остался турист, который уже не подавал признаков жизни. «Решение об их эвакуации будет принято в ближайшее время», — пояснили в ведомстве.

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Ключевская сопка является самым высоким действующим вулканом Евразии. Его высота составляет почти 4750 метров.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали директора фирмы «Экстрим тайм», которая организовала восхождение на вулкан. Компанию проверят на соблюдение норм о туристической деятельности после гибели людей.

Камчатка

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