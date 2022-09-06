Происшествия 06 сентября 2022, 03:55 Поделиться Telegram

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Viber Спасатели добрались до выживших на Камчатке туристов Спасатели добрались до выживших на Ключевском вулкане туристов ГУ МЧС России по Камчатскому краю

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Спасатели на камчатке дошли до высоты 3300 метров на Ключевском вулкане, где их ждали туристы из группы, в которой погибли девять человек. Об этом РИА «Новости» сообщили в (ЦОД) в Камчатском крае.

Известно, что 12 человек, в том числе двое гидов совершали восхождение на вершину вулкана с 30 августа. По предварительной информации, пятеро погибли при падении с высоты. Шестой человек скончался к утру 5 сентября. Позднее не стало еще трех туристов.

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Спасатели нашли двух человек — они в порядке, а у гида выявлено обморожение рук и ног. На высоте 4200 остался турист, который уже не подавал признаков жизни. «Решение об их эвакуации будет принято в ближайшее время», — пояснили в ведомстве.

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Ключевская сопка является самым высоким действующим вулканом Евразии. Его высота составляет почти 4750 метров.

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