Происшествия 06 июля 2023, 15:50 Спасатели деблокировали пострадавших в ДТП во Владимирской области

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Сотрудники МЧС деблокировали людей, пострадавших в аварии в Вязниковском районе Владимирской области на трассе М-7 «Волга». Об этом сообщил «Царьград».

По предварительным данным, ДТП произошло на 295-м километре трассы, там столкнулись два легковых автомобиля. Люди оказались зажаты внутри машин.

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Отмечается, что на место выехали шесть спасателей, две единицы техники и бригада скорой медицинской помощи.