Происшествия 09 августа 2023, 22:05 Спасатели будут всю ночь разбирать завалы на месте взрыва в Сергиевом Посаде Порядка 200 спасателей продолжат разбирать завалы в Сергиевом Посаде в течение ночи Телеканал «360»

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Разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде продолжается. Как стало известно «360», спасатели будут работать всю ночь. Всего задействовали около 200 человек.

Глава округа Дмитрий Акулов час назад сообщил, что на данный момент при разборе завалов погибших не обнаружили. Однако восемь человек числятся без вести пропавшими.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что спасателям понадобится около 12 часов, чтобы полностью разобрать завалы. Там еще могут оставаться люди, сказал он.

По последним данным, в результате взрыва пострадало 60 человек. Главный врач Сергиево-Посадской районной больницы Олег Дмитриев уточнил, что 14 пациентов госпитализированы, шестеро находятся в отделении реанимации. Одна из пострадавших скончалась в больнице. Глава округа пообещал оказать семье погибшей женщины необходимую помощь.