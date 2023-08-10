Происшествия 10 августа 2023, 02:26 Спасатели будут вести поисковые работы в Сергиевом Посаде круглосуточно МЧС России: спасатели будут вести поисковые работы в Сергиевом Посаде круглосуточно

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Спасатели будут вести поисковые работы на разборе завалов в Сергиевом Посаде в круглосуточном режиме. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

«Работы на месте взрыва будут вестись круглосуточно», — заявили в ведомстве.

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Спасатели будут разбирать завалы, под которыми могут находиться люди. В поиске задействовали около 200 сотрудников МЧС. По информации источника «360», под обломками зданий может находиться девять человек. Глава округа Дмитрий Акулов ранее сообщил о восьми пропавших без вести.

Режим ЧС ввели в Сергиевом Посаде по результатам заседания мобильного штаба. Это позволит собрать, систематизировать и проанализировать данные, а также привлечь дополнительные средства для восстановления пострадавших объектов.