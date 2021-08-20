Спасателей из Подмосковья направили в Саров на тушение лесных пожаров

Подмосковные спасатели отправились на помощь коллегам в Саров для тушения пожара, который перекинулся на город из Мордовского заповедника. В Нижегородскую область отправили около 50 сотрудников МЧС.

В Саров аэромобильная группировка подмосковного МЧС отправилась утром 20 августа. В составе более 50 спасателей. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

В Сарове вновь введен режим ЧС из-за пожаров в Мордовском заповеднике. В городе находится несколько очагов возгорания, том числе и на территории ЗАТО Саров. Из-за пожара руководство РЖД решило приостановить железнодорожное сообщение на участке Саров — Арзамас в Нижегородской области.

Пожар в Мордовском заповеднике начался 3 августа. Общая площадь, пройденная огнем, достигла почти шесть тысяч гектаров. Через четыре дня пламя распространилось на территорию Нижегородской области, после чего в Сарове был введен режим ЧС, чтобы не допустить огонь до ядерного центра. Пожар 8 августа перешел на городскую зону, но 9 августа был уже ликвидирован.